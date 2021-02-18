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Teksas’ta binlerce deniz kaplumbağası soğukta donmaktan kurtarıldı

ABD’de şiddetli soğukların hayatı olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde donmak üzere olan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası gönüllülerin yardımıyla koruma altına alındı.

Teksas’ta binlerce deniz kaplumbağası soğukta donmaktan kurtarıldı
AA

Teksas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle binlerce deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Eyaletteki tatil merkezlerinden Güney Padre Adası'ndaki Kongre ve Ziyaretçi Bürosu yetkililerinden Ed Caum, gönüllülerin, kıyıya vuran deniz kaplumbağalarını kendilerine ait araçlarla büroya getirdiğini belirtti.

Ed, büronun yan tarafındaki, deniz kaplumbağalarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşunun kapasitesinin yetmemesi nedeniyle gelen kaplumbağaları kabul ettiklerini belirterek ev sahipliği yaptıkları kaplumbağaların sayısının 3 bin 500’ü aştığını ifade etti.

Mümkün olduğu kadar çok kaplumbağayı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ed, soğuk hava nedeniyle bu canlıların ne zaman denize döneceğini bilemediklerini ve bazılarını kaybetmekten endişe ettiklerini dile getirdi.

- Teksas'ta Colorado City Belediye Başkanı istifa etti

Öte yandan, eyalete bağlı Colorado City Belediye Başkanı Tim Boyd, Facebook’ta yaptığı paylaşımlarla, eyalette etkili olan soğuk hava nedeniyle halktan gelen şikayetleri eleştirdi.

Boyd, "Hiç kimse size ya da ailenize hiçbir şey borçlu değil. Böyle zor zamanlarda sizi desteklemek de yerel yönetimin sorumluluğu değil. Batın ya da yüzün! Sizin tercihiniz." ifadelerini paylaştı.

Halkın tepkisini toplayan paylaşımlarının ardından Boyd istifa etti.

Son günlerde kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT),dün, 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik temin edilemediğini açıklamıştı.

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