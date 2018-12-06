Geçmişte yün ve halı sektöründe tanınan, günümüzde battaniye ve seramik sektöründeki yatırımlarıyla ön plana çıkan Uşak'ta geri dönüşüm alanında yapılan yatırımlar kent ekonomisinde de dönüşüme imza attı.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (UTSO) Selim Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal kaynakların azalmasıyla geri dönüşüm sektörünün önemini artırdığını, tekstilin de bu alanda dönüşümün yoğun kullanıldığı sektörler arasında yer aldığını söyledi.
Uşak'ın da geri dönüşümde önemli işler başardığını anlatan Kandemir, tekstil atıklarının geri dönüşümde irili ufaklı 100'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Hindistan ve Çin gibi ülkelerden temin edilen yıllık yaklaşık 500 bin ton tekstil atığının Uşak'taki tesislerde ipliğe dönüştüğünü belirten Kandemir, bu tesislerde toplam istihdamın 12 bine yaklaştığını söyledi.
"TARLASIZ PAMUK ÜRETİYORUZ"
Uşak'ın bu faaliyetiyle aslında toprak ve su kullanmadan pamuk ürettiğini, doğal kaynakların korunmasının yanında ekonomiye ciddi katkı sağladığını ifade eden Kandemir, geri dönüşüm sektörünün daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Geri dönüşüm yoluyla üretilen ipliğin büyük bölümünün ihraç edildiğini anlatan Kandemir, "Uşak, bu tesisler sayesinde tarlasız pamuk üretiyor. Şehirdeki 100'e yakın tesiste bir nevi çöpü ekonomiye kazandırıyoruz. İlimizde her yıl yaklaşık 500 bin ton tekstil atığı ipliğe dönüşüyor. Sektörümüz ülkeye 1 milyar 200 milyon liralık ekonomik değer üretiyor. Bu üretim Türkiye'de ekili pamuk alanının yüzde 17'sine yani 766 bin hektar alana karşılık geliyor. Tekstil atıklarının geri dönüşümünde Türkiye ölçeğinde yüzde 80'lik paya sahibiz." dedi.
Atıkların "şifanoz" adı verilen makinelerde açılarak dönüştürüldüğünü, yüksek enerji kullanımı nedeniyle toplam maliyetinin yüzde 25'ini enerjinin oluşturduğunu anlatan Kandemir, "Dünyada geri dönüşümden yapılan üretimlerde vergi indirimleri var. Biz de geri dönüşüm sektörüne enerji desteği verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
BATTANİYE VE KONFEKSİYONDA KULLANILIYOR
Kentte tekstil atıklarının dönüşümünde faaliyet gösteren firmalardan Saçlı Tekstil'in yönetim kurulu üyesi Ali Zengi ise geri dönüşüm firmalarının ürettiği ipliklerin özellikle konfeksiyon ve battaniye sektöründe tercih edildiğini belirtti.
Tekstil atıklarının işlendiği fabrikalarda binlerce kişinin çalıştığını dile getiren Zengi, "Tekstil atıkları fabrikaya geldikten sonra renklerine ayrılıyor, makinelerde milimetrik parçalara ayrıldıktan sonra çeşitli kalınlıklarda ipliğe dönüşüyor. Sektörün gelişmesi için Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi gerekli. Bu yönde çalışmaların desteklenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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