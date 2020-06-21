K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi.\u0130tfaiye ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi yang\u0131n, kontrol alt\u0131na al\u0131nmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.Gaziantep B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi \u0130tfaiye Daire Ba\u015fkan\u0131 Cafer Y\u0131lmaz, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesinin devam etti\u011fini s\u00f6yledi.Yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f sebebinin hen\u00fcz belli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Y\u0131lmaz, Ekiplerimiz \u015fu an olay yerinde. 10 ara\u00e7 ve 30 a yak\u0131n personelle yang\u0131na m\u00fcdahale ediyoruz. \u015eu ana kadar herhangi bir yaral\u0131m\u0131z bulunmamaktad\u0131r. dedi.