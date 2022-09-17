AA

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) açıklamasına göre, Birlik ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde, tekstilde uluslararası alıcılarla yerli üreticileri bir araya getirecek ve sektörün 15 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlayacak Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nın ikincisi 21 – 23 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları ile tedarikçileri bir araya getirmek ve ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmek amacı ile yola çıkan Texhibition İstanbul’un ilki 16- 18 Mart'ta gerçekleştirildi.

Texhibition Istanbul, Türk Tekstil sektörünün önde gelen 166 firmasını 60'ın üstünde ülkeden 11 binden fazla yerli ve yabancı profesyonelle buluşturdu.

Kumaş, İplik ve Konfeksiyon Yan Sanayii firmalarının katılımıyla, 10 bin metrekarenin üzerinde düzenlenecek olan fuar 300'ü aşkın yerli üretici, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere binin üzerinde nitelikli alıcı ile bir araya gelecek. Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin ve sektörel trendlerin profesyonel ziyaretçiye sunulacağı Texhibition İstanbul’da, tasarımcılar katılımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

İLK YERLİ VE MİLLİ TEKSTİL FUARI

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Texhibition İstanbul gibi güçlü fuarlarla sektörlere yeni hedefler de koyduklarını, kumaş ve tekstil sektörünün de, kapsayıcı fuarcılık anlayışlarının da katkısıyla Türkiye'yi dünyanın ilk 3 tekstil ihracatçısından biri yapacağını kaydetti.

Texhibition İstanbul'un, İstanbul Fuar Merkezi'nin (İFM) duyurduğu "kapsayıcı fuarcılık" mottosunun somutlaştığı bir faaliyet vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"İFM olarak kapsayıcı fuarcılık politikamızın temelini, her sektörde, sadece Türkiye’de değil Avrupa ve bölgemizde de söz sahibi olan, sektörün tamamını kapsayan büyük fuarların düzenlenmesi oluşturuyor. Bu politikamız, İTO’nun bizzat taşın altına elini koymasıyla, verimli bir şekilde işlemeye başladı. Texhibition İstanbul'da bunu görüyoruz.

Son dönemde çok büyük ve sektörleri iç rekabete değil, dış rekabete hazırlayan ve yönelten fuarların hayata geçirilmesi memnuniyet verici. Bu kapsamda İTHİB ile birlikte Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nın ikincisine hazırlanıyoruz. Fuarımız, Türkiye’nin ilk yerli ve milli kumaş ve tekstil aksesuarları fuarı olma özelliği taşıyor. İnanıyorum ki Texhibition İstanbul, sektörün katma değerli üretimle, markalaşmayla, nitelikli üretimle, daha çok üretimle, daha çok yatırımla, daha çok istihdamla ve daha çok ihracatla ortaya koyduğu başarıyı taçlandıracaktır. Başta İTHİB olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum

Bütün sanayileşmiş ülkeler, Fransa’dan İngiltere’ye, Amerika’dan Almanya’ya, şimdi de bildiğiniz gibi Çin, hep başarılı fuarlarıyla sektörlerini geliştirdiler. Biz de İstanbul iş dünyası adına sahibi olduğumuz İstanbul Fuar Merkezi'ni iş dünyamızın ve sektörlerimizin gelişimi için bir kalkış noktası olarak kullanacağız."

'MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ'

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil sektörü olarak katma değerleri ihracata odaklandıklarını ve bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri fuar ile de sektör hedeflerine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Texhibition İstanbul Fuarı'nın hem sektörü hem de Türkiye'yi dünyaya daha iyi tanıtmak için en önemli projelerinden biri olduğunu aktaran Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fuarımızda, firmalarımızı küresel markalarla buluşturacağız. Hem tasarım algımızın yurt dışında yükselmesi hem de sektör ihracatımız açısından bizlere katkı sunacağına inanıyoruz. Tekstil sektörü olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Fuarın da sektörümüzün ihracatını büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Aynı zamanda katma değerli ihracatımızı daha da artırmak için İstanbul’da böyle bir fuara ev sahipliği yapmak sektörümüz ve Türkiye ekonomisi adına büyük önem taşıyor. Texhibition İstanbul’u her yıl daha da büyüterek marka bir fuar haline getirmeyi planlıyoruz. Mart ayında 166 firma ile gerçekleştirdiğimiz fuarımızı 6 ay geçemeden 2 kat büyüttük. Fuarımızın kalite standartlarını bozmadan Eylül ayındaki fuarımızın da büyük ses getireceğine inanıyoruz.

Fuar, tekstil sektörünün yıl sonu hedefi olan 15 milyar dolarlık ihracat hedefine yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlamasını hedefliyor, Sektör olarak geçtiğimiz yıl 12,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik ve bu dönemde 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında ise hedefimiz 15 milyar dolar ihracatla küresel ticaretteki payımızı daha da artırmak. Bu anlamda sektör olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz fuarın, sektör hedeflerimize ulaşmada büyük katkı sunacağına inanıyoruz"