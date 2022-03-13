Tekstilde İTHİB-İTO iş birliği

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İTHİB'den yapılan açıklamada, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliği ile küresel alıcılarla sektörü buluşturmayı hedeflediği Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı 16 Mart tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuarda sektör temsilcileriyle nitelikli küresel alıcılar bir araya gelecek. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Texhibition Fuarı’nın dünyada büyük yankı uyandırmasını hedeflediklerini söyledi.

"İTHİB, TEXHIBITION FUARI’NI DÜNYA’DA MARKALAŞTIRACAK"

Fuarın tekstil sektörünün geleceğini şekillendireceğini vurgulayan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Sektörümüzün dünya pazarındaki payını daha da artırabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul’da gerçekleştireceğimiz fuara dünyanın birçok noktasından katılımcılar gelecek. Bu katılımcıları Türk üreticilerimizle buluşturacağız. Ayrıca fuarın devam edeceği üç gün boyunca da birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Texhibition Fuarı sadece B2B’lerin yapıldığı bir alan değil aynı zamanda Türk tekstil sektörünün tanıtıldığı bütünsel bir proje olacak. Oluşturacağımız trend alanları, gerçekleştireceğimiz trend seminerleri ve sürdürülebilirlik panelleri sektörümüzün gelecek projeksiyonuna ışık tutacak. Tüm firmalarımızın istifade edeceği çok boyutlu bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.