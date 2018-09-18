Milli tekvandocular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Taoyuan Grand Prix'sinde tatamiye çıkacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayvan'ın Taoyuan kentinde yarın başlayacak grand prix serisinin üçüncü ayağında Türkiye'yi 6'sı kadın toplam 10 sporcu temsil edecek.

Tekvandoya geri dönen olimpiyat ikincisi Nur Tatar Askari de organizasyona katılacak.

Üç gün sürecek Taoyuan Grand Prix'sinde kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 53 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda da Nafia Kuş mücadele edecek.

Erkeklerde ise Türkiye adına 58 kiloda Deniz Dağdelen, 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli yarışacak.

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