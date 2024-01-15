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        Haberler Dünya Tel Aviv'de araçlı saldırı: 3'ü ağır 14 yaralı

        Tel Aviv'de araçlı saldırı: 3'ü ağır 14 yaralı

        İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında "araçla ezme" eyleminde 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:14 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:16
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        Tel Aviv'de araçlı saldırı
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        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

        Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıların tek araçla mı yoksa ayrı araçlarla mı yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

        Ra'anana Belediye Başkanı Chaim Broyde de Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

        Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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