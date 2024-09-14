Teleferiğin teli koptu! 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması üzerine kendisini bahçeye atan kadın yaralandı.

İlçenin Akmescit köyünde bahçede çalışan Y.B, çay taşımak için kullandıkları ilkel teleferiğin sepetine bindikten bir süre sonra teleferiğin sırma teli koptu. Telin koptuğunu fark eden kadın, kurtulmak için kendisini çay bahçesine attı.