Telefon dolandırıcısı eski FBI ve CIA başkanını hedef alınca yakalandı

Webster, Carter ve Reagan dönemlerinde FBI ve CIA başkanlığı yapmıştı.

ABD'de bir telefon dolandırıcısı, eski bir FBI ve CIA Başkanı William Webster'ı kendisine hedef seçince hapse atıldı. Jamaikalı dolandırıcı, 71 ay hapis yattıktan sonra sınırdışı edilerek ülkesine gönderilecek.

Federal yetkililer, 29 yaşındaki Jamaikalı Keniel Thomas'ın, geçen Ekim'de baskıyla para almak amacıyla eyaletlerarası iletişim kurmak suçlamasını kabul ettiğini söyledi.

Mahkeme belgelerine göre kendisini David Morgan olarak tanıtan Thomas, eski FBI ve CIA Başkanı William Webster'ı ilk olarak 9 Haziran 2014'te aradı.

Thomas, Mega Millions şans oyununu işleten şirketin müdürü olduğunu ve Webster'ın 15,5 milyon dolar ile son model bir Mercedes araba kazandığını söyledi.

Ancak Thomas, hedef aldığı kişinin Başkan Jimmy Carter ve Ronald Reagan döneminde FBI ve CIA başkanlıkları yapmış olan William Webster olduğnu bilmiyordu.

94 yaşındaki Webster "Bir şeylerin normal olmadığı belliydi. İnanılması güç bir şey olduğu açıktı." dedi.

Vergiler için 50 bin dolar istedi

Thomas, Webster ve eşine ikramiyenin vergisi için kendisine 50 bin dolar ödemeleri gerektiğini söyledi.

Webster çifti FBI'a haber verdi ve daha sonra Thomas ile yapılan telefon konuşmaları kayıt altına alındı.

Thomas daha sonra da Webster çiftine aslında 72 milyon dolar ödül kazandıklarını söyledi ve istediği para ödenmeyince giderek sabırsızlandı ve çifti tehdit etti ve izlemeye başladığını söyledi.

Lynda Webster "Beni dehşete düşürdü. Bir keskin nişancı mermisinin beynime saplanabileceğini ve evimin kanla kaplanacağını söyledi." dedi.

FBI sonunda Thomas'ın kimliğini belirledi ve 18 Aralık 2017'de New York JFK Havaalanı'nda gözaltına alındı.