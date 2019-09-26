Telefon hattı iptal etme, kapatma nasıl yapılır? sorusunu yanıtladık. İşte operatörlere göre hat iptali...

TÜRK TELEKOM HAT İPTALİ

Hat iptali ile ilgili 444 1 444 numaralı Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ve Online İşlem Merkezi’nden hat iptali ile ilgili sadece ön başvuruda bulunabilirsiniz.

Hattınızı iptal ettirmek istediğinizde, yazılı başvurunuzu Türk Telekom Ofis ve Mağazaları veya Fax kanallarından biri ile tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Yazılı talebinizin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hattınızın iptali gerçekleşecektir.

Size en yakın Türk Telekom Ofis ve Mağazalarına gelerek Şahsen veya Vekaletname ile hat iptal başvurusunda bulunmak isterseniz;

Şahsen başvuruda, hat iptal formu doldurup imzalamanız yeterlidir. Kimlik belgeniz kontrol edilerek başvurunuz alınacaktır.

Vekil aracılığı ile yapılacak başvuruda, vekaletnamede özel yetki gerekmektedir. Yapılacak hat iptal işlemin belirtilmesi ya da Telekomünikasyon şirketleri ile her türlü işlem yapılması için yetki verildiğinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Vekil kimlik belgesi kontrol edilerek hat iptal başvurusu alınacaktır.

Fax yoluyla hat iptal başvurusunda bulunmak isterseniz,

Kimlik fotokopinizin üzerine talebinizi, iptalini istediğiniz telefon numarasını/numaralarını ve güncel iletişim bilgilerinizi yazarak 0212 4786898 numarasına faks gönderebilirsiniz.

TURKCELL HAT İPTALİ

​Hattınızı iptal ettirmek isterseniz detaylı bilgi için 532 nolu Müşteri Hizmetlerimizi arayabilir veya Turkcell İletişim Merkezlerimize gidebilirsiniz. 0216 633 07 ​27 nolu hatta faks göndererek , Turkcell.com.tr anasayfasındaki hesabınızdan ve diğer güvenli elektronik yöntemlerle hat iptal başvurusunda bulunulabilirsiniz.

VODAFONE

Hat iptal işlemleri, Vodafone Cep Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Vodafone Mobil Müşteri Hizmetlerimize;

* Vodafone Hatlarınızdan 542

* Diğer operatörlerden ve Sabit hatlardan 0 (542) 542 00 00

* Yurt dışından +90 (542) 542 00 00'ı arayarak ulaşabilirsiniz