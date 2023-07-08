İMEİ kayıt ücretlerine zam! Temmuz zammı ile 2023 İMEİ kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu? IMEI kayıt ücreti, 2023 Temmuz ayında Resmi Gazete kararı ile güncellendi. Bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranların yer aldığı 7 Temmuz Resmi Gazete kararı ile İMEİ kayıt ücreti de güncellendi. İşte 2023 Temmuz İMEİ kayıt ücretine ilişkin son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 08.07.2023 - 00:10 Güncelleme: 08.07.2023 - 00:10 facebook

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İMEİ kayıt ücretlerine zam getirilmesini içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar netleşirken IMEİ kayıt ücretleri de güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonlara ödenen İMEİ kayıt ücreti Ocak ayında gelen zamla birlikte yüzde 122,39 oranında artmıştı. İşte 2023 Temmuz zammı ile İMEİ kayıt ücreti..

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları belli oldu. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle getirilecek olan telefonlara ödenecek olan İMEİ harcı ücretleri artttı.