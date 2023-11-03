Haberler Gündem Telefon kayıt ücretlerine büyük zam geliyor! 2024 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

Telefon kayıt ücretlerine büyük zam yolda! 2024 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar olacak? Telefon kayıt ücreti zammı gündemdeki yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler ile 2024 yılı yeniden değerleme oranı netleşti. Bu kapsamda gözler "2024'te yurt dışı telefon kayıt ücreti (IMEI) ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, yeni telefon kaydettirme ücretleri hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:03 facebook

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Yurt dışı telefon kayıt ücretlerinin yeni yılda zamlanması bekleniyor. Son olarak temmuz ayında 20 bin TL'ye yükselen kayıt ücretine 2024 yılında bir zam daha gelmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanabiliyor. Peki, IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar olacak, artacak mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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VERGİ VE HARÇLARA GELECEK ZAM BELLİ OLDU! Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.