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Haberlerİş-Yaşam

Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan

DHA

Bazı organik kimyasal ürünler, plastik ve mamulleriyle elektrik akümülatörlerinin tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilecek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

sıfır gümrüklü kontenjan

Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin "sıfır gümrük" ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bazı sanayi ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tabloya göre tarife kontenjanı Vinil Asetat, Espilon-Kaprolakton, nem tutucu Sodyum Poliakrilat, ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin hammaddesi polieter polyol, nikel-metal hidrit batarya, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümütatör ithalatında uygulanacak.

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