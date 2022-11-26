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Telefon satıcılarına 112 ekiplerinden önemli uyarı

Van'ın Edremit ilçesinde, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne, 3 yılda 5 milyon 130 bin çağrı geldi. Bu çağrıların yüzde 17,17'si vakaya dönüştü, yüzde 82,83'ü gereksiz çağrılardan oluştu. Çağrıların çoğunun SIM kartı olmayan telefonlardan geldiği, telefoncuların test için 112'yi aradığı kaydedildi. Görevliler, kış mevsiminde de aynı sorunla karşılaşmamak için telefon tamircilerine ve satıcılarına bilgilendirici broşürler dağıttı.

Telefon satıcılarına 112 ekiplerinden önemli uyarı
Telefon satıcılarına 112 ekiplerinden önemli uyarı
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DHA

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında, Van'da 2 Eylül 2020'de kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi; sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek numara ve merkezden hizmet veriyor.

175 kişinin görev yaptığı merkezde; 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren çağrı karşılayıcılar, gereksiz aramaları süzerek gerçek çağrıların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlıyor.

Merkeze, son 3 yılda 5 milyon 130 bin çağrı geldi; yüzde 17,17'si vakaya dönüşürken, yüzde 82,83'ünün de gereksiz çağrılardan oluştuğu belirtildi.

"ÇAĞRILARIN ÇOĞU TELEFON BAYİLERİNDEN"

İlgilileri meşgul eden gereksiz çağrıların çoğunun SIM kartı olmayan telefonlardan geldiği, telefoncuların test için aradığı kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, komuta merkezi görevlileri ile cep telefonu satan ve tamirini yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirici broşürler dağıttı. Broşürün ön kısmında komuta merkezinin 112 olan telefonu; arka kısmında ise merkezin hangi durumlarda aranması gerektiği ve gereksiz çağrılar ile ilgili bilgiler yer alıyor.

"ÜCRETSİZ OLDUĞU İÇİN 112'Yİ ARAYANLAR ÇOK OLUYOR"

Yadigar Ergül, çağrı merkeziyle ilgili uyarılarda bulunarak, "Merkezimize gelen çağrıların çoğunluğu çocuklar ve telefon bayilerinden. Bu konuda özellikle telefon bayilerinin bize yardımcı olmalarını istedik. Kendileri de yardımcı olacaklarını söyledi. 2020 yılında merkezimiz kuruldu. Kuruluşundan şu ana kadar 5 milyon 130 bin çağrı geldi ama bunun sadece yüzde 17,17'sini vakaya dönüşen çağrılar oluşturuyor. Geri kalanlar ise gereksiz. Bu nedenle telefon bayileri başta olmak üzere, vatandaşlarımızı ziyaret edip broşürler dağıttık ve bilgilendirmelerde bulunduk. Özellikle ücretsiz olduğu için 112'yi arayanlar çok oluyor. Çağrıların çoğunluğu telefon bayilerinden. Özellikle test amaçlı yapıyorlar. Çocuklar da çok arıyor. Biz de geri dönüşüm sağlayıp, anne ve babalarını uyarıyoruz" diye konuştu.

Telefoncular ise 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi görevlilerinin bilgilendirmesinin yararlı olduğunu ve uyarıları dikkate alıp bundan sonra daha dikkatli davranacaklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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