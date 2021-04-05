DHA

Olay, Adapazarı Semerciler Mahallesi Haliç Sokak’ta meydana geldi. Bir vatandaş, telefonunu tamir için Bilal Bakkaloğlu’nun dükkanına bıraktı. Telefonunu tamirden almak isteyen vatandaş, 4 gündür Bilal Bakkaloğlu’na ulaşamaması üzerine durumu polise bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Bilal Bakkaloğlu’nu yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibi Bakkaloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Bilal Bakkaloğlu’nun ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.