Metroda darbedilmişti! Şikayetçi oldu 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla darbedilen yabancı uyruklu İbrahim E.'nin (18) cep telefonunda yapılan incelemede metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanılmadı. Bunun üzerine İbrahim E. kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi.

Metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., vagondaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla, diğer yolcular tarafından darbedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan İbrahim E.'nin polis ekiplerince alınan ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. İbrahim E.'nin cep telefonunda yapılan incelemede ise metroda çekilen herhangi bir fotoğrafa rastlanılmadı. Bunun üzerine İbrahim E. ise kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA