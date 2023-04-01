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Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

Çevrim içi hayatın vazgeçilmezi olan mobil uygulamalar, hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bizi hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Aralarından seçim yapmak zor olsa da sizin için seçtiğimiz 11 uygulama işinize oldukça yarayabilir.

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  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    MOBİETT

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması olan MobİETT sayesinde; otobüsün gelmesine kaç dakika olduğunu ve hangi güzergâhları tercih edebileceğiniz gibi hayat kurtaran bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    EV EGZERSİZLERİ

    Evde spor yapmak isteyenler için programda kolay, orta ve zor olmak üzere farklı vücut bölgelerine özel spor programı yer alıyor.
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    SNAPSEED

    Snapseed, Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir. Fotoğraflarınızı düzenleyebilir ve çeşitli filtreler uygulayabilirsiniz.
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    VOSCREEN

    Uygulamada çeşitli film, video ve belgeselerden alınan kesitler sayesinde İngilizce öğrenebilir veya dilinizi geliştirebilirsiniz. Voscreen'de ister dinleyerek, ister yazılı pratik yapabilirsiniz. 
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    MOOVIT

    Uygulama sayesinde seçtiğiniz konuma nasıl ulaşacağınzı öğrenebilir ve otobüsün ne zaman olduğunuz durağa geleceği hakkında eş zamanlı bilgiler edinebilirsiniz. 
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    CANVA

    Bir grafik tasarım uygulaması olan Canva'da fotoğraf ve video düzenleyebilirsiniz. Uygulamda ücretsiz birçok çerçeve ve filtre sunuluyor bu sayede birçok kolaj yapabilir, fotoğraf düzenleyebilir ve ve grafik tasarlayabilirsiniz.
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    HUJİ CAM

    Uygulama, fotoğraflara eski bir analog makine ile çekilmiş gibi bir filtre uyguluyor. 
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    CAM SCANNER

    Uygulama elinizdeki yazılı bir belgenin taranmasını ve bunu PDF ve Excell formatına dönüştürerek bilgisayara veya telefonunuza aktarmanızı sağlar. 
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    KADES

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama sayesinde, tehlike içerisinde olan kadınlar tek bir tuşla, polise konumunu bildiriyor.

     

     
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    MANTRA

    Olumlama yapmak isteyenler için güzel bir uygulama olan Mantra'da aynı zamanda hareketli tema seçenekleri de var. Bir kamp ateşi arka planda yanarken farklı kategorideki olumlamaları okuyabilirsiniz.
  • Telefonunuza renk katacak birbirinden farklı 11 ücretsiz mobil uygulama

    SHAZAM

    Duyduğunuz bir şarkının kime ait olduğunu öğrenmek istiyorsanız şarkıyı uygulamayı dinleterek, istediğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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