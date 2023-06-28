ÇEVRİMİÇİ HESAPLARA ERİŞİLEBİLİYOR VE SATILABİLİYOR

"Suçlular daha sonra bu bilgileri çevrimiçi hesaplara erişmek veya diğer kötü suçlulara satmak için kullanabilir" uyarısı bildiriliyor. Bugünlerde telefonlarda ne kadar çok kişisel bilgi saklandığı düşünüldüğünde bu tür görünmez hırsızlıklar büyük hasarlara neden olabilir.

Kaynak: Mental Floss