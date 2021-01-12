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Telegram'ın kurucusu Durov: Kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık

Telegram'ın kurucusu Durov, "Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Kullanıma açıldığımızdan beri kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık." dedi

Telegram'ın kurucusu Durov: Kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadı
AA

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, son 3 gündür Telegram kullanıcılarında yoğun bir artışa şahit olduklarını belirterek, "Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık." ifadelerini kullandı.

Durov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılın ilk haftasında Telegram kullanıcı sayısının 500 milyonu geçtiğini bildirdi.

Telegram kullanıcı sayısının artmaya devam ettiğine işaret eden Durov, "Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı. Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi. Bu, her gün 1,5 milyon yeni kullanıcının kaydolduğu geçen yıla kıyasla önemli bir artış." ifadelerini kullandı.

İnsanların artık mahremiyetlerini ücretsiz hizmetler karşılığında teslim etmek istemediğini aktaran Durov, "İnsanlar, uygulamaları önemli bir kullanıcı sayısına sahip olduğu sürece her şeyden paçayı sıyırabileceklerini düşünen teknoloji tekelleri tarafından rehin tutulmak istemiyorlar. Yarım milyar aktif kullanıcı ile Telegram, mahremiyet ve güvenliğe adanmış bir iletişim platformu arayanlar için en büyük sığınak haline geldi. Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Telegram bir fikirdir, bu gezegendeki herkesin özgür olma hakkı olduğu düşüncesidir"

Telegram için kullanıcılarının birinci öncelik olduğunu savunan Durov, şunları kaydetti:

"Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklamverenler yoktur. Pazarlamacılar, veri madencileri veya devlet kurumları ile anlaşma yapmayız. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri, kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık. Bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü Telegram'ı bir kuruluş veya uygulama olarak görmüyoruz. Bizim için Telegram bir fikirdir, bu gezegendeki herkesin özgür olma hakkı olduğu düşüncesidir."

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