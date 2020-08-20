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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada teletıp sistemine geçildiğini belirterek, şunları söyledi: "Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz, 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak."

HASTA TAKİBİNDE YENİ BİR ADIM

Evde tedavi edilen hastalar için önümüzdeki günlerde yeni bir uygulamaya geçeceklerini açıklayan Bakan Koca, şunları söyledi: "Hekimler 'Teletıp' denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız. Türkiye Covid hastalarının tedavisine evden başlamaktadır. Böylece riskli gelişmelerin önünü almaktadır."

SGK VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bakan Fahrettin Koca, Teletıp sistemini Covid'li hastalardan başlamak üzere yaygınlaştırmak istediklerini aktararak "Bu konuda SGK ve Çalışma Bakanlığı ile yakın görüşme halindeyiz. Bir noktaya getirdikten sonra hangi hastalara özellikle açılması gerektiğiyle ilgili onun duyurusunu yapmış olacağız. Öncelikle Covid'li hastalarla, devamında kronik hastalarla ilgili olacak" diye konuştu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE ÖNERİYOR

Teletıp yöntemi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da öneriliyor. DSÖ'ye göre; dünya genelinde ülkelerin yüzde 94’ünde kronik hastalıklarla ilgili hizmetlerin kısmen ya da tamamen pandemi hizmetine dönüştürüldü. Bunun sonucunda kanser tarama, diyabet ve hipertansiyon takiplerinin üye ülkelerin yarısında sekteye uğradı. DSÖ tüm bu gelişmeler karşısında üye ülkelerin yüzde 58’inin teletıp stratejisini geliştirmesini “cesaret verici” olarak buluyor. Teletıp, teknolojiyle birlikte yaygınlaşan bir yöntem olmasına rağmen, telefonun icadından hemen sonra, 1887 yılında bile salgın dönemlerinde gündeme gelmiş bir uygulama.

ABD'DE PANDEMİ SONRASI SİSTEME BAŞVURAN HASTALARIN ORANI YÜZDE 60'A YÜKSELDİ

Teletıp'ın sağlık hizmet sunucusu ile sağlık hizmeti alanın fiziksel olarak aynı ortamda bulunmadıklarında, sağlık hizmetinin telekomünikasyon yöntemleriyle sunulması. Yani “doktorla internet aracılığıyla görüşmek” şeklinde özetlenebilir. 2020 yılı itibariyle ABD’de doktorların en az yüzde 15’inin teletıp uyguladığı biliniyor. Yine pandemi öncesinde ABD’de hastaların yüzde 25’inin teletıp'ı deneyimlediği, pandemiyle birlikte teletıp uygulamasını tercih edenlerin oranının yüzde 60’a çıktığı belirtiliyor. NASA uzay uçuşlarında sağlık hizmeti verebilmek için 1960'lı yıllarda teletıp uygulamalarının öncülüğünü yapmıştı. Dolayısıyla teletıp, teknolojik yenilik ve insan ilerleyişinin getirdiği koşullar sebebiyle yakın gelecekte sağlık hizmetinin temel modeli haline gelebilir.