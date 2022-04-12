Televizyon seyircileri 12 Nisan Perşembe TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 12 Nisan Salı akşamı; SHOW TV’de Baba, ATV’de Destan, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1’de Masumlar Apartmanı ve Kanal D’de Üç Kız Kardeş dizileri yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 12 Nisan Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;