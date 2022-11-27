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TV yayın akışı 27 Kasım Pazar! Bugün hangi diziler ve filmler var?

Haftanın son gününü evinde istirhat ederek geçirecek vatandaşlarımız, bu akşam televizyon yayın akışında hangi dizi, film ve yarışmaların olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. Tozluyaka ve Yargı gibi dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geleceği günde, Dünya Kupası'nda da 4 maç izleyicilerle buluşacak. İşte, 27 Kasım Pazar günü yayınlanacak yapımlar...

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  • Televizyon yayın akışı 27 Kasım Pazar! ATV, TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1 ve Fox yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler var?

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Japonya-Kosta Rika"

    15.00 Kupa Günlüğü

    16.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"

    18.00 Ana Haber

    19.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

    21.00 Kupa Saati

    22.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"
  • Televizyon yayın akışı 27 Kasım Pazar! ATV, TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1 ve Fox yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güzel Günler

    23:15 Güzel Günler
  • Televizyon yayın akışı 27 Kasım Pazar! ATV, TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1 ve Fox yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    11:30 Dizi TV

    12:15 Aldatmak

    15:45 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster
  • Televizyon yayın akışı 27 Kasım Pazar! ATV, TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1 ve Fox yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Tozluyaka

    15:45 Yasak Elma

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:45 Yasak Elma
  • Televizyon yayın akışı 27 Kasım Pazar! ATV, TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1 ve Fox yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 O Kız

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı
  • Televizyon yayın akışı 27 Kasım Pazar! ATV, TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1 ve Fox yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Yalı Çapkını tekrar/Sinema

    16:00 Yerli dizi tekrar/Sinema

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak ile Fidan

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • Televizyon yayın akışı 27 Kasım Pazar! ATV, TV8, Star, Show TV, Kanal D, TRT 1 ve Fox yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler var?

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    13:15 Tuzak

    16:15 Pişir de Görelim

    20:00 Masterchef Türkiye

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