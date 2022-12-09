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Televizyonda bu akşam neler var 9 Aralık Cuma! Bugün hangi diziler ve filmler var?

Haftanın son iş gününü evinde dinlenerek geçirmek isteyen vatandaşlarımız, bu akşam televizyoda hangi yapımların ekranlara geleceğini merak ediyor. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geleceği günde, Dünya Kupası'nda da 2 maç izleyicilerle buluşacak. İşte, 9 Aralık Cuma günü yayınlanacak yapımlar...

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  • Bugün hangi diziler ve filmler var? Televizyonda bu akşam neler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışı! Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    17:50 İddiaların Aksine

    19:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hırvatistan-Brezilya”

    20:00 Gönül Dağı Özel

    22:00 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması “Hollanda-Arjantin”

    00:00 Türk İşi Dondurma (Yerli Sinema)

    02:20 Yeşil Deniz
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? Televizyonda bu akşam neler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışı! Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:45 Baba
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? Televizyonda bu akşam neler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışı! Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    00:20 Bir Küçük Gün Işığı
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? Televizyonda bu akşam neler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışı! Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    17:00 Kayhan (Yerli Sinema)

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

    01:30 En Hamarat Benim
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? Televizyonda bu akşam neler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışı! Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

    22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)

    01:45 O Kız
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? Televizyonda bu akşam neler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışı! Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Toprak İle Fidan
  • Bugün hangi diziler ve filmler var? Televizyonda bu akşam neler var? 9 Aralık Cuma TV yayın akışı! Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    00:15 Tuzak

    02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:30 Doya Doya Moda

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