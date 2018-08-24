Telstar Ijmuiden - MVV Maastricht sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Telstar Ijmuiden, 24 Ağustos 2018 Cuma günü MVV Maastricht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Telstar Ijmuiden, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. MVV Maastricht, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 207 kodlu maçı oynayanlar; Telstar Ijmuiden galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, MVV Maastricht galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.
Telstar Ijmuiden son haftadaki Cambuur Leeuwarden müsabasında 0-1 yenildi.
MVV Maastricht ise Jong Ajax maçında 2-1 yenildi.
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