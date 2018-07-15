TEM Daire Başkanı Turgut Arslan törende konuştu

15 Temmuzda başından vurulan TEM Daire Başkanı Turgut Arslan Ankara Emniyeti’nde düzenlenen törende konuştu. Arslan, ''Bu cennet millet için mücadele ettik. Bu millete düşman gibi silah çektiler. Demokrasi kazandı, milletimiz kazandı. Bizler mücadelemize aynı cevapla devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum.'' dedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Arslan konuşmasının ardından alkışlandı. Vatandaşlar 'Senden de Allah razı olsun. Sana dokunan hainlerin elleri kırılsın' diye bağırdılar.