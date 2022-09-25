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Haberler Gündem Güncel TEM'de akılalmaz oyun! Plakayı böyle kapattı
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Eliyle motosikletin plakasını kapatıp gişelerden kaçak geçti

İstanbul'da akılalmaz bir oyun saniye saniye kaydedildi. TEM Otoyolu'nda yaşanan olayda motosikletteki kişiler, plakayı kapatarak Mahmutbey gişelerinden kaçak geçiş yaptı

TEM'de akılalmaz oyun! Plakayı böyle kapattı
TEM'de akılalmaz oyun! Plakayı böyle kapattı
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DHA

TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletteki kişiler, plakayı eli ile kapatarak Mahmutbey gişelerden kaçak geçiş yaptı. Motosikletin arkasında oturan yolcunun plakayı kapatma anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddialara göre, motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey gişelerden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi.

PLAKAYI ELİYLE KAPATTI

Motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yaptıkları esnada eliyle plakayı kapatarak kaçak geçiş yaptı. Arkadaki kişi, EDS noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı. Yaşanan o anlar ise başka araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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