TEM'de akılalmaz oyun! Plakayı böyle kapattı 0:00 / 0:00

DHA

TEM Otoyolu'nda ilerleyen motosikletteki kişiler, plakayı eli ile kapatarak Mahmutbey gişelerden kaçak geçiş yaptı. Motosikletin arkasında oturan yolcunun plakayı kapatma anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddialara göre, motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey gişelerden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi.

PLAKAYI ELİYLE KAPATTI

Motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yaptıkları esnada eliyle plakayı kapatarak kaçak geçiş yaptı. Arkadaki kişi, EDS noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı. Yaşanan o anlar ise başka araç sürücüleri tarafından kaydedildi.