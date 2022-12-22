TIR'dan kaçak göçmenler çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir TIR içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. TIR, saat 20.00 sıralarında TEM yolu Körfez gişelerinde polis ekiplerince durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan aramada, TIR'ın brandayla kapalı olan dorsesinde bulunan çok sayıda kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bu sırada kaçak göçmenlerden bazıları brandayı yırtarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri yakaladı.

Sayısı açıklanmayan kaçak göçmenler, belediyeye ait otobüsle Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. TIR'ın sürücüsü ise gözaltına alındı.