İHA

TEM'de sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak orta refüjdeki bariyerler arasında ters dönerek sıkıştı. Kazada, 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 06.00 sıraları TEM Beykoz Kavacık Köprüsü altı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul D.'nin kullandığı kamyonet, TEM Ankara istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kamyonet önce yol kenarındaki işaret levhalarına çarptı ardından da orta refüjdeki bariyerlere vurarak takla attı.

Takla atan kamyonette bulunan sürücü Ertuğrul D. ile Yasin Ş. yaralandı. Kamyonetin içinde fırlayarak dışarı savrulan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Çevrede kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.