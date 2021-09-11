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Haberler Gündem 3. Sayfa TEM'DE KAZA! Son dakika: TEM'de araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı!
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TEM'de araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı!

İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada, aracın sürücüsü ile yanında bulunan kadın yolcu ağır yaralandı

TEM'DE KAZA! Son dakika: TEM'de araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı!
TEM'de araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı!
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İHA

İstanbul Tuzla TEM Otoyolu, İstanbul istikametinde dün akşam feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracı kullanan E. Bora henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç taklalar atarak yol kenarında bulunan kanala uçtu.

İKİSİ DE ARAÇTA SIKIŞTI

İHA'da yer alan habere göre kazada sürücü E. Bora ile yanında bulunan S. Bora isimli kadın yolcu araçta sıkıştı. Diğer sürücüler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ile kadın yolcuyu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü E. Bora ile yanında bulunan S. Bora isimli kadın yolcuya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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