Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinde seyreden Abdülhalim Karaca'nın kullandığı araçla Ersin Karakaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü Karakaya çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, araç sürücüsü Abdülhalim Karaca polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.