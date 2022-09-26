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Haberler Gündem Güncel TEM'deki plaka oyununda sürücüye para cezası verildi! - Öne çıkan haberler
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TEM'de eliyle plakayı kapatan motosikletliye 946 TL para cezası verildi

TEM Otoyolu'ndan geçerken arkadaşına motosikletinin plakasını kapattıran sürücüye 946 lira para cezası kesildi

TEM'deki plaka oyununda sürücüye para cezası verildi! - Öne çıkan haberler
TEM'deki plaka oyununda sürücüye para cezası!
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DHA

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken arkadaşına motosikletinin plakasını kapattıran sürücü Recep Berkay T.'ye 946 lira para cezası kesildi.

DHA'nın haberine göre, TEM Otoyolu'nda dün öğle saatlerinde motosiklet sürücüsü Recep Berkay T., Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiği sırada, arkasında oturan arkadaşına plakayı kapattırdı.

Çevredeki sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsü Recep Berkay T.'ye, 'Tescil plakasının okunmaması için kapatmak' suçundan 750 lira ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan 196 lira olmak üzere, toplamda 946 lira para cezası kesildi.

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