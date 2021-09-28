TEM Otoyolu'nda feci kaza! 2 kişi yaralı kurtuldu 0:00 / 0:00

DHA

Kaza dün saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre 34 BCK 998 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Aydın, şerit değiştirmek isterken orta bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyer ön camı delerek otomobilin içerisine girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Osman Aydın ve Zuhal Keskin isimli iki kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak, çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; TEM Otoyolu Edirne istikametinde kısa süreli trafik oluşurken, kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.