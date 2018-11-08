İstanbul Başakşehir'de Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı TIR, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki TIR'a, daha sonra bir otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR'da sıkışan sürücü Muhammed Ayhan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı ancak olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA'nın haberine göre; otomobilde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 yaralı ise ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle tek taraflı yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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