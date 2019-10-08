4 kişi yaralandı

Hakan Bulut'un haberine göre, olay Tarsus Damlama mevkiinde yaşandı.

Pozantı-Adana-Mersin otoyolunda Adana yönüne seyreden Mehmet Gökçeoğlu yönetimindeki 27 BPD 20 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçti.

TIR, Bülent Arıcı yönetimindeki 01 EIA 21 ve Abbey Yiğit yönetimindeki 01 AAE 123 plakalı iki otomobile çarparak yan yattı.

Kaza sonucu Pozantı-Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle yaralanan 3 sürücü ve ismi açıklanmayan diğer bir yolcu da 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine İtfaiye arama-kurtarma ve trafik ekipleri sevk edildi.