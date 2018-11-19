Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan temayül yoklaması sona erdi.

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor. Hazırlıklar kapsamında belediye başkanlıkları, il genel ve belediye meclisi aday adaylığı sürecini 5 Kasım'da başlatan AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci 16 Kasım'da son bulmuştu.

Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla bugün temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa "e-temayül" yöntemiyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi dolayısıyla yoklama sonuçları kısa süre içerisinde elde edilebilecek.

Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunduğu AK Parti'de il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

Lütfi Elvan'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleriyle vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli şekilde hizmet verme anlayışımızın olduğu bir yaklaşımımız var." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atatürk Spor Salonu'nda yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Elvan, temayül yoklamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan aday adaylarına yönelik temayül yoklaması için Ordu'da bulunduğunu söyledi.

Ordulular ile birlikte olmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Elvan, parti olarak ilk kez elektronik ortamda temayül oylamasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Elvan, delegelerin bilgisayar ortamında kendi oylarını kullandıklarını belirterek, "Doğrudan kullandıkları oylar genel merkeze aktarıldı. Dolayısıyla anında kimin kim için oy kullandığını genel merkezimiz değerlendirme imkanına sahip." diye konuştu.

Aday adaylarına ve oy kullananlara teşekkür eden Elvan, şunları kaydetti:

"Bugün bir ilki gerçekleştirmenin heyecanı vardı. Zaman zaman aksaklık yaşayan kardeşlerimiz de oldu ama Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda bir oylama gerçekleştirdik. Dolayısıyla sonuçlarını da en kısa sürede genel merkezimiz değerlendirecektir. AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleriyle vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli şekilde hizmet verme anlayışımızın olduğu bir yaklaşımımız var. İnşallah Ordu'da da AK Partili kardeşlerimiz, belediye başkan adaylarımız bir destan yazacaktır ve Ordu'yu daha da yukarılara, daha iyi noktalara getireceklerdir."

Elvan, Ordu'ya çok önemli yatırımların olduğunu aktararak, "Gerçekten 15-20 yıl önceki Ordu ile bugünkü Ordu'yu kıyasladığınızda arada inanılmaz bir fark olduğunu sizler de göreceksiniz. Altyapı ve tüm yatırımlarıyla inşallah belediyecilik hizmetinde de Ordu şahlanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Başkan Mersinli'den e-temayül sonuçlarına ilişkin açıklama

AK Parti tarafından bugün gerçekleştirilen e-temayül yoklamasına ilişkin bazı internet sitelerinde 'temayülde ilk sırada çıkan isimler' ve 'sonuçlar geliyor' benzeri haberler üzerine bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli haberlere itibar edilmemesini ve e-temayül sonuçlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görülebileceğini söyledi.

AK Parti Manisa İl Teşkilatı tarafından yerel seçimlere yönelik bugün gerçekleştirilen e-temayül yoklamasının ardından bazı internet sitelerinin 'temayülde ilk sırada çıkan isimler' ve 'sonuçlar geliyor' şeklinde haberler yapması üzerine AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ve sonuçların sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görülebileceğini söyledi.

Mersinli resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yerel seçimlere yönelik olarak bu yıl ilk defa elektronik ortamda yapılan teşkilat içi temayül yoklaması sonuçları sadece Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görülebilecektir. Sonuçların teşkilatlarımızda kesinlikle görülemediği gibi sonuçlara dair çıkan haberlere itibar edilmemesi, teşkilatımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ