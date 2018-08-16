9 günlük Kurban Bayramı tatili yarın akşam itibariyle başlarken, bazı tatilciler yollara erken düştü. TEM Otoyolu Bolu kesiminde yer yer yoğunluk yaşanıyor.

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İHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı tatilinin başlamasına iki gün kala, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Cuma günü mesai saatinin bitimiyle Kurban Bayramı tatili başlarken, tatilciler erkenden yollara düştü. İstanbul’dan sabahın erken saatlerinde yollara düşen tatilciler, TEM Otoyolu'nda yoğunluğa sebep oldu. Bolu Dağı tüneli girişinde yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik hızı zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram trafiği sebebiyle yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Tatilcilerin geçiş güzergahında bulunan illerde ise karayolları ve trafik ekipleri tedbirlerini arttırdı. Ekipler, sürücülerin trafik kurallarına uymasını istedi.

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