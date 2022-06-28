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Haberler Gündem 3. Sayfa TEM’de feci ölüm! 3 TIR, 1 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sakarya'da 3 TIR, 1 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 TIR ve 1 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında adeta kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

TEM’de feci ölüm! 3 TIR, 1 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM’de feci ölüm!
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DHA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 TIR ve 1 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Arifiye ilçesinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Rahman Abbasov yönetimindeki 99 VK 328 plakalı TIR ile Hüseyin Yazar yönetimindeki TIR çarpıştı. Arkadan gelen İ.Y yönetimindeki otomobil, TIR'ın altına girdi. Sürüsünün ismi öğrenilemeyen TIR da kazaya karıştı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde bulunan T.Y.'nin (39) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR'larda bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında T.Y'nin cenazesi morga götürüldü. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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