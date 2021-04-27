"Temel AFAD gönüllüsü" olma yaşı 18'den 15'e düşürüldü

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

AA

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana uygulanan "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne bugüne kadar 293 bin kişinin başvurduğu, en büyük talebin yüzde 55 oranıyla 18-29 yaş arasındaki gençlerden geldiği kaydedildi.

Açıklamada, daha küçük yaşlardaki gençlerin de AFAD gönüllüsü olabilmesi için bir çalışma başlatıldığı ve çevrim içi eğitimlerin alındığı "temel AFAD gönüllüğü" için başvuru yaşının 15'e indirildiği bildirildi.

18 yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamayan 15 yaş ve üzerindeki gençlerin artık "temel AFAD gönüllüsü" olabileceği belirtilen açıklamada, gönüllü olmak isteyenlerin, e-Devlet üzerinden başvuru yapıp ilk eğitimlerini çevrim içi alabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, saha eğitimlerini de içeren "destek AFAD gönüllüsü" olmak için ise 18 yaşında olma şartının devam ettiği aktarıldı.

- Üç ayrı seviyede sınıflandırma

Afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında görev alacak AFAD gönüllülerinin, yetkinlikleri ile aldıkları eğitime göre üç ayrı seviyede sınıflandırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun için uzaktan eğitim yoluyla sisteme katılan "temel AFAD gönüllüsünden", profesyonel ekiplere destek olacak "destek AFAD gönüllüsüne" ve profesyonellerle koordineli çalışacak "uzman AFAD gönüllüsüne" uzanan bir gönüllülük sürecinin bulunduğu kaydedildi.