'Temel hedefimiz güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek'

Modelimizin bir unsuru olan Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk.

Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir.

Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir. Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır.