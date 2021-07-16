Bazı medya sitelerinde Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığı bırakma kararı aldığına dair yönelik haberlere Saadet Partisi Genel Merkezi'nden jet yanıt geldi.

"YALAN HABERLERİN ASIL SEBEBİ"

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan şu ifadelere yer verdi:

Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır. Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlıktan ayrılacağı iddialarına yönelik olarak şöyle denildi:

Son olarak bu akşam bazı haber sitelerinde Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz.