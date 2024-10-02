Temettü takvimi 2024 Ekim: Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?
Temettü takvimi 2024 Ekim ayı için araştırılmaya başlandı. Şirketler geçtiğimiz yıla ait performanlarına dayanarak kar dağıtım planlarını hazırladı. Bu doğrultuda temettü miktarları ve tarihleri belirlendi. Peki, Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte, Ekim 2024 Temettü ödeyecek şirketler listesi ve ödeme tarihleri…
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda temettü takvimi 2024 Ekim ayı için araştırılıyor. Borsada işlem gören şirketlerin kar dağıtım planları ve temettü miktarları belli oldu. Peki, Bu ay hangi şirketler temettü ödeyecek, ne kadar, kaç TL? İşte, Ekim 2024 Temettü ödeme takvimi ile temettü dağıtacak şirketler listesi…
BU AY HANGİ ŞRİKETLER TEMETTÜ ÖDEYECEK, NE KADAR?
Temettü takvimine göre, Ekim ayında 19 şirketin temettü ödemesi bulunuyor. İşte Ekim ayında temettü dağıtması beklenen şirketler ve temettü miktarları…
EKİM AYI TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket Adı Temettü (Net) Yüzde Tarih
Maçkolik İnternet Hizmetler Tic. A.Ş. 1,6200 TL %2.35 02.10.2024
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. 3,6000 TL %0.83 02.10.2024
GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. 10,0080 TL %2.68 03.10.2024
BOBET Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. 0,3350 TL %1.88 07.10.2024
EBEBK Ebebek Mağazacılık A.Ş. 0,2250 TL %0.56 15.10.2024
SANFM Sanfoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. 0,0180 TL %0.07 15.10.2024
OBAMS Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. 0,5791 TL %2.00 15.10.2024
BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 0,7200 TL %3.07 16.10.2024
BVSAN Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. 0,6912 TL %0.89 21.10.2024
GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. 0,1765 TL %0.15 21.10.2024
LIDER Lider Turizm A.Ş. 0,1125 TL %0.14 22.10.2024
MSGYO Mistral Gayrmenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 0,2480 TL %1.85 22.10.2024
BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeler Üretim ve Tic. A.Ş. 0,0750 TL %0.30 22.10.2024
MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. 0,2647 TL %0.64 23.10.2024
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,0523 TL %0.61 25.10.2024
PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetler San. Tic. A.Ş. 0,7605 TL %4.56 30.10.2024
AYEN Ayen Enerji A.Ş. 0,5522 TL %2.15 31.10.2024
EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 0,0594 TL %0.79 31.10.2024
SUNTK Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 0,3881 TL %2.30 31.10.2024
UYARI: Sitemizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup bu bilgiler yalnızca fikir edinme amacıyla sunulmaktadır.
En güncel temettü ödeme takvimine ulaşmak için yatırım yaptığınız hissenin resmi duyurularını takip etmeniz gerekmektedir. Herhangi bir yatırım kararını almadan önce, kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal durumunuzu dikkate almanız önem arz etmektedir.