Güneş enerjisi ile su arıtarak temiz suya ulaşabilir miyiz?
Dünya'da her geçen gün artan küresel ısınma sorunu, insanları temiz suya ulaşabilmek için farklı yollara yönlendirdi. Güneş enerjisi ile temiz suya ulaşma çalışmaları yapıldı. Peki bu mümkün mü? Detaylar haberimizde...
Küresel ısınma ile ortaya çıkan en temel problem içme suyu, uzmanlar yeni bir teknolojiye imza attı, güneş enerjisinden temiz su elde etme projesi ile temiz su sorununa köklü bir çözüm arıyor. Peki bu teknoloji maliyeti ve kurulumu bakımından ihtiyacı karşılayabilecek mi?
TUZLU SUYU İÇİLEBİLİR HALE GETİRMEK
Tuzlu suyun çeşitli yöntemlerle içilebilir hâle getirilmesi özellikle deniz kenarında yaşayanlar için çok önemli, hatta kimi zaman ölüm kalım meselesi bile olabiliyor.
MALİYETİ YÜKSEK
Ancak basit gibi görünen bu işlem profesyonel olarak yapıldığında maliyetli, karmaşık ve zor bir işe dönüşüyor.
ÇİN'DE UYGULANDI
Energy and Environmental Science dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Çin’deki Jiao Tong Üniversitesinden bir grup araştırmacının bir araya gelerek geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan tuzlu su arıtma sistemi hiçbir ek enerjiye ihtiyaç duymadan metrekare başına saatte altı litre su arıtabiliyor.
ÇALIŞMA AŞAMALARI
MIT’den Evelyn Wang liderliğindeki ekibin geliştirdiği çok katmanlı bir damıtma mekanizmasının bulunduğu sistemde, güneş enerjisiyle ısınan panellerle su buharlaştırılıyor, sonra tekrar soğutularak suya dönüştürülüyor, bu esnada ortaya çıkan ısı ise diğer katmana aktarılıyor. Böylece ısının israfı önleniyor.
İKİ KAT DAHA FAZLA VERİM
Bu şekilde on katmandan oluşan pasif sistem, mevcut pasif sistemlerden iki kat daha verimli çalışıyor.
DENİZ ÜZERİNE KURULABİLİR Mİ?
Sistemin seri üretilmesi durumundaysa verimliliğin daha da artırılabileceği öngörülüyor. Böyle bir sistem deniz üzerine kurulduğunda, güneş enerjisiyle damıtılan deniz suyu sahile pompalanabilir.
GÜNLÜK SU İÇME İHTİYACI KARŞILANABİLİR Mİ?
Diğer bir seçenek ise bu sistemi denize yakın yerlerdeki evlerin çatısına kurmak.Böylece 100 dolarlık maliyetle bir ailenin günlük içme suyu ihtiyacı karşılanabilir.
Mevcut arıtma sistemleri böyle bir sisteme göre enerji verimliliği açısından çok daha üstün olsa da maliyet ve kolay kurulum gibi etmenler dikkate alındığında bu sistemin bazı senaryolarda çok daha avantajlı olduğu söylenebilir.
KAYNAK: TÜBİTAK