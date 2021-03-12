Temizlik Benim İşim kim kazandı? 12 Mart Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? AÇIKLANDI!

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 12 Mart Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 12 MART 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor.

12 Mart Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftaki yarışmanın ve 10 bin liralık ödülün sahibi henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz içerisinde yer alacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 12 MART 2021

12 Mart Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftaki yarışmanın puanları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimiz içerisinde yer alacak.