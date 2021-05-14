Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 14 Mayıs Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 14 MAYIS 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor.

Bugünkü yarışmaya diskalifiye damga vurdu. Yarışmanın sunucusu Kadir Ezildi yarışmacılardan Eylem Hanım'ı diskalifiye ettiğini açıkladı. Eylem Hanım'ın hafta boyunca verdiği puanlar da iptal edildi.

14 Mayıs Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi berabere kalarak Sevinç Hanım ve Sevilay Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 14 MAYIS 2021

Sevinç Hanım ve Sevilay Hanım aynı puanı alarak birinciliği paylaştılar.

Nebahat Hanım 14 puan alarak üçüncü oldu.

Sinem Hanım 13 puan alarak sonuncu oldu.

Eylem Hanım ise yarışmadan diskalifiye oldu.