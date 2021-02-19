Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 19 Şubat Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 19 ŞUBAT 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor.

19 Şubat Temizlik Benim İşim yarışmasında bu hafta iki ikinci olurken bir tane birinci oldu. Bu haftaki yarışmanın ve 10 bin liralık ödülün sahibi Aysel Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 19 ŞUBAT 2021

Selma Hanım 14 puan alarak sonuncu oldu.

Havva Hanım 18 puan alarak üçüncü oldu.

Seher Hanım 19 puan alarak ikinci oldu.

Berfin Hanım 19 puan alarak ikinci oldu.

Aysel Hanım 20 puan alarak birinci oldu.