Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buldu. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 4 Aralık Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 4 ARALIK 2020

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oldu.

4 Aralık Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Temizlik Benim İşim birincisi 23 puan alarak Cevriye oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 4 ARALIK 2020

Aslıhan Hanım: 16

Semra Hanım: 18

Buket Hanım: 22

Mahide Hanım: 22

Cevriye Hanım: 23