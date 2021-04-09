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Temizlik Benim İşim kim kazandı? 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim kim kazandı? Sorusu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim, temizlik konusunda kendine güvenen titiz 5 yarışmacı ile bu hafta da ekranlara geliyor. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli oldu. Peki, 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim kazandı? İşte detaylar...

Temizlik Benim İşim kim kazandı? 9 Nisan 2021 Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 9 Nisan Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 9 NİSAN 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor.

9 Nisan Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 9 NİSAN 2021

Temizlik Benim İşim haftanın puanları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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