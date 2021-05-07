Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de bu hafta da rekabet oldukça büyük. 7 Mayıs Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 7 MAYIS 2021

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor.

7 Mayıs Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi Zeynep Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN PUANLARI - 7 MAYIS 2021

Dilek Hanım 13 puan alarak sonuncu oldu.

İslim Hanım 14 puan alarak dördüncü oldu.

Mine Hanım 18 puan alarak üçüncü oldu.

Sibel Hanım ikinci oldu.

Zeynep Hanım birinci oldu.