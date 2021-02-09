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HaberlerGündem3. SayfaTEMİZLİK CİNAYETİ! Son dakika... Eve ayakkabı ile girdin cinayeti!
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Eve ayakkabı ile girdin cinayeti!

Samsun'da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayan kardeş, daha sonra pişman olup ona kalp masajı yaptı ama kurtaramadı. Katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı

TEMİZLİK CİNAYETİ! Son dakika... Eve ayakkabı ile girdin cinayeti!
Eve ayakkabı ile girdin cinayeti!
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İHA

Samsun'un Canik ilçesi Güngenyatak Mahallesi'nde dün gece akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olan 1 çocuk babası Cengiz Kuru (42) üst katta annesi ile birlikte ikamet ederken, pandemi dolayısıyla cezaevinden izinli çıkan kardeşi Arslan Kuru (40) ise evlerinin alt katında kalıyordu.

EVE AYAKKABIYLA GİRDİN TARTIŞMASI

İHA'da yer alan habere göre Kuru kardeşler iddiaya göre birlikte bir süre alkol aldı. Cengiz Kuru alkolün de etkisiyle alt kattaki kardeşinin kaldığı eve ayakkabı ile girince ağabey-kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Arslan Kuru, ağabeyi Cengiz Kuru'yu evin içinde bıçakladı.

KALP MASAJI YAPTI AMA KURTARAMADI

Kanlar içinde kalan Cengiz Kuru kendini evin dışına attı ancak sırt üstü yere yığıldı. Ağabeyinin hareketsiz yattığını gören Arslan Kuru pişman olup ölmemesi için ona kalp masajı yaptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cengiz Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Arslan Kuru, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Cengiz Kuru'nun cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güngenyatak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uzun, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Cengiz Kuru eve ayakkabı ile girince kardeşi Arslan Kuru ile aralarında tartışma çıkıyor. Ağabeyini bıçaklayan Arslan Kuru ölmemesi için ona kalp masajı yapıyor ancak kurtaramıyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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