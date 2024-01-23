Temizlik hilesi arayanlara: İşe yarayan pratik çözümlerle zaman kazanabilirsiniz

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Güve gibi böcekler kilerinize koyduğunuz yiyeceklerin içine yuva yaparak onları kullanmanızı engelleyebilir ancak bu durumun kolay bir çaresi vardır. Aktarlarda ve marketlerde bulabileceğiniz defne yapraklarını; şekerlik, ekmek kutusu, un ve bazı baharatların içine ekleyebilirsiniz, böylece karıncaları, güveleri ve diğer böcekleri uzaklaştırmış olursunuz.

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Çok dolaşmış bir ayakkabı bağı düğümünü açmak sizi zorlayabilir, üzerine biraz bebek pudrası dökerseniz bağcıkların daha kolay çözülmesini sağlayabilirsiniz.