Temizlik hilesi arayanlara: İşe yarayan pratik çözümlerle zaman kazanabilirsiniz
Ev temizliği, birçok kişi için zaman alıcı bir iş olabilir. Ancak, temizlik işini daha hızlı ve pratik hale getirecek çeşitli püf noktaları ve hileler vardır. Peki, bu yöntemler nelerdir? İşte, sizin için yumurtayı nasıl hemen temizleyebileceğinizden, yünlü kazağınızı nasıl hızlı kurutabileceğinize kadar bazı temizlik ipuçları...
Günümüzde hayatımızı kolaylaştıracak yararlı ipuçlarını internette aratarak kolaylıkla bulabiliyoruz ancak eski insanlar, her türlü temizlik yöntemini kendilerini deneyerek bulmak zorundalardı. Bu tüyoları bulduktan sonra ise deneyimlerini sözlü olarak çevrelerine aktarırlardı ve bu yöntemler hala işe yarıyor. İşte, bazı temizlik hilelerine dair detaylar...
Ocakların etrafına tuz dökerseniz, kirlenen ocağı temizlemek çok daha kolay olabilir. Yemek pişirdikten sonra ocak soğuduğunda hiçbir şeyi ovalamanıza gerek kalmadan ıslak mendille tuzu toplamanız yeterli olacaktır. Ayrıca elektrikli süpürge, tuzu yalnızca birkaç saniye içinde emerek daha iyi bir yardımcı olabilir.
Evinizde galeta unu kalmamışsa ve acil olarak ihtiyacınız varsa, bir parça ekmeği biraz dondurucuda dondurduktan rendelerseniz ufak ekmek kırıntıları elde edebilirsiniz.
Eğer evinizde bıçak bileyici yoksa sıradan bir porselen tabağın alt kısmındaki çerçeveye bıçağınızı sürterek tekrardan keskin hale getirebilirsiniz.
Yere yumurta düşürmek hızlı olunmaya çalışılan anlarda sık rastlanan bir durumdur. Kırık bir yumurtayı tuzla kaplarsanız yerden çıkarmak daha kolay olacaktır. Ayrıca, karışımı 5 dakika içerisinde kuruduktan sonra faraş ile süpürmek işinize yarayabilir.
Sarımsaklar çabuk bozulabildiğinden uzun süre muhafaza edebilmek için bir kutu veya kapta, üzeri tuzla kaplanmış halde saklarsanız içi kurumaz ve lezzetini uzun süre koruyabilir.
Güve gibi böcekler kilerinize koyduğunuz yiyeceklerin içine yuva yaparak onları kullanmanızı engelleyebilir ancak bu durumun kolay bir çaresi vardır. Aktarlarda ve marketlerde bulabileceğiniz defne yapraklarını; şekerlik, ekmek kutusu, un ve bazı baharatların içine ekleyebilirsiniz, böylece karıncaları, güveleri ve diğer böcekleri uzaklaştırmış olursunuz.
Çok dolaşmış bir ayakkabı bağı düğümünü açmak sizi zorlayabilir, üzerine biraz bebek pudrası dökerseniz bağcıkların daha kolay çözülmesini sağlayabilirsiniz.
Yünlü bir kazak diğer kıyafetlere göre daha zor kurur bu yüzden bu eşyaları kurutmanın en iyi yolu, taytın bel bölgesini kazağın boğaz kısmından ve bacaklarını ise kazak kollarından geçirmektir. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir çamaşır ipine veya hava kurutucusuna asarsanız kazağın kendini salmasını önleyerek daha hızlı kurumasına yardımcı olacaktır.
Havuçları soyacakla soymak kolaydır ancak olmadığı durumlarda ovma teli yardımıyla soymak işinize yarayabilir. Bu yöntem, süreci hızlandırır ve daha az atık bırakır.
Temizlik yaparken kullanılan kimyasal maddeler el ve tırnaklarınıza zarar verebilir bu yüzden eldiven takmak isteyebilirsiniz ancak bu durumda da eldiven yırtılabileceğinden, temizleme işlemine başlamadan önce her lastik parmağınıza pamuk topları koyabilirsiniz.
Eski, küçük bir çaydanlığınız varsa ve atmaya kıyamıyorsanız onu içerisine ip yerleştirerek değerlendirebilirsiniz. İpi yerleştirip uçlarını istediğiniz uzunlukta, ihtiyaç duyduğunuz anda ağız kısmından çekebilirsiniz.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Bright Side